VÍDEO | Fortes chuvas chegam em Vargem Alta

As fortes chuvas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começaram a cair em Vargem Alta, nesta sexta-feira (22).

Vídeos enviados à redação do AQUINOTÍCIAS.COM mostram o momento em que a chuva atinge diversas regiões do município.

Ainda não há registro de alagamentos, deslizamentos de terra ou desabamento de imóveis. Conforme aponta a Defesa Civil estadual, poderá haver um acumulado de chuva de até 100 milímetros.

Vargem Alta está sob alerta de risco de tempestade para esta sexta-feira (22) e sábado (23), além de chuva para o domingo (24).

As condições climáticas previstas, podem ocasionar queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A recomendação é que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil do município ou Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que não se abrigue debaixo de árvores. Nesses casos, há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também recomenda-se não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

