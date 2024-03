VÍDEO impressionante: rua de Muniz Freire vira “rio” após chuvas

O município de Muniz Freire foi atingido por uma forte chuva na tarde deste sábado (30). Apesar de ter caído por pouco tempo, cerca de 20 minutos, na cidade, o volume de água foi suficiente para transformar uma rua em “rio”.

Conforme mostra um vídeo enviado por moradores, a Rua Lino Ribeiro Soares, no Centro de Muniz Freire ficou completamente alagada e com fortes correntezas de água.

A população ainda relata que na localidade está sendo realizada uma grande obra de conteção, mas todas as vezes que chove, a rua vira um “rio”.

