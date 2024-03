​Vila Velha realiza intercâmbio tecnológico com Superior Tribunal Militar

A convite do Superior Tribunal Militar (STM), em Brasília, o secretário de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Vila Velha, Abel Neto, visitou na última semana, as instalações do datacenter do STM.

De acordo com o secretário, a sala segura é a mesma estrutura que está sendo implantada no município. Abel Neto, foi recepcionado pelo coordenador, Wilson Marques de Souza Filho, que mostrou como funciona o sistema e sua infraestrutura.

“A visita ao Superior Tribunal Militar foi uma oportunidade valiosa para conhecer de perto as estruturas do datacenter e da ‘sala segura’. Nosso objetivo foi estabelecer um intercâmbio de informações e experiências, buscando as melhores práticas e tecnologias utilizadas pela instituição.

Todavia, a troca de informações visa aprimorar as capacidades tecnológicas em nosso município, especialmente no que diz respeito à segurança e à eficiência dos sistemas. Acreditamos que essa colaboração contribuirá significativamente para a modernização da infraestrutura tecnológica municipal, proporcionando serviços mais eficazes e seguros para a nossa comunidade.

Estamos comprometidos em buscar constantemente inovações e boas práticas, e a visita ao Superior Tribunal Militar reforçou nosso compromisso em oferecer o melhor em termos de tecnologia e serviços para os cidadãos do nosso município,” finalizou.

