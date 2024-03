Pan-Americano de Jiu-Jitsu: capixaba é bicampeão nos Estados Unidos

O atleta capixaba Bruno Altoé (categoria pesadíssimo) se torna campeão pelo segundo ano consecutivo do campeonato Pan-Americano da IBJJF (International Brasileiro Jiu-Jitsu Federation), que aconteceu no Osceola Heritage Park, na Flórida.

O capixaba por estar no primeiro lugar do ranking em sua categoria, realizou três lutas. A primeira já impressionou a todos, pois ele derrotou Augusto Sakai, que é atleta do UFC e favorito na categoria. Nem isso intimidou Bruno, pois nesse primeiro combate, ele reverteu o placar e saiu vitorioso e orgulhoso por esse excelente resultado logo de cara.

“Foi como se fosse uma final antecipada. Pois, a primeira luta praticamente definiu o campeonato. Tinha esse atleta que era uma estrela no evento, tinha todo o favoritismo…, mas, eu fui lá e fiz história!”, contou Bruno entusiasmado.

Preparação para o Pan-Americano de Jiu-Jitsu

E sua preparação segundo o atleta, não foi ainda da forma como ele realmente queria, pois ele está trabalhando em sua empresa no Brasil, que acaba tomando bastante do seu tempo e energia. Com isso, ele não conseguiu fazer uma preparação excelente como ele realmente gosta. Mas, fez uma preparação dentro do possível e que marcou sua carreira como atleta. Mas, ainda assim, ele treinou um período na academia do atleta Jacaré, que também é do UFC, que o acolheu e deu todo o suporte nos treinos e campings. Ele também teve a oportunidade de treinar com Xande Ribeiro, que é uma das referências do jiu-jitsu mundial

“Esse resultado representou trabalho de superação que eu tive que ter, conciliando os treinos com o meu trabalho e a minha dedicação à família. Então, foi bem difícil chegar depois do trabalho, ter que treinar e ainda ir disputar um campeonato de alto nível e trazer uma medalha de ouro. Foi uma sensação de dever cumprido por ter resiliência para superar as dificuldades durante o período de preparação.”, explicou Bruno Altoé.

Seu próximo compromisso e desafio será o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no próximo mês.

“Agradeço a minha família (minha esposa e meu filho), meus patrocinadores, meus apoiadores, minha equipe e a todos que torceram e vibraram comigo nesse campeonato”, concluiu o atleta.