4 coisas que você não fazia ideia que afetam a saúde do seu coração

O coração é um órgão nobre do organismo, bombeando sangue e oxigênio para todo o corpo, mantendo órgãos e tecidos funcionando corretamente, garantindo nossa vitalidade e bem-estar.

Contudo, nosso estilo de vida pode afetá-lo diretamente e prevenir ou estimular problemas cardíacos no futuro. Mas, muitas pessoas sequer conhecem os impactos de suas ações diárias na saúde do seu coração, explica o médico cardiologista Dr. Roberto Yano.

“Muitas pessoas acabam subestimando os impactos dos seus hábitos na saúde do coração, aliás, negligenciando cuidados preventivos. Isso acontece porque muitas coisas são tidas como banais ou com pouco impacto. Mas, que principalmente, com o passar do tempo, acabam gerando grandes impactos”, afirma.

Coisas que você não sabia que afetam a saúde do seu coração:

1 – Saúde mental:

“Problemas de saúde mental como ansiedade, depressão e estresse crônico podem prejudicar diretamente a sua saúde cardiovascular, aumentando o risco de doenças cardíacas e complicações relacionadas. Comportamentos como solidão e isolamento social também têm impacto na saúde cardíaca”.

2 – Sono de má qualidade:

“A insônia crônica, a privação regular de sono ou um sono de má qualidade afetam diretamente a saúde cardíaca, aumentando o risco de infarto e AVC, além de estimular problemas como ansiedade e estresse, criando um ciclo perigoso para o coração”.

3 – Ficar sentado em excesso:

“Estudos já demonstraram que ficar sentado por muitas horas ao longo do dia prejudica a sua circulação sanguínea e, consequentemente, a saúde cardíaca, para evitar esses problemas é importante fazer pausas regulares com exercícios físicos leves durante elas para estimular a circulação”.

4 – Consulta médica apenas quando surgem sintomas:

“Em praticamente todas as doenças cardiovasculares os primeiros sintomas surgem quando a situação já está agravada, ou seja, as chances de recuperação são menores, por isso, é importante realizar exames de rotina, mesmo sem sintomas, como forma de identificar precocemente quaisquer doenças que surjam e tratá-las de forma mais eficaz”, explica Dr. Roberto Yano.