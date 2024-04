Amor de 4 Patas: instituto entrega mural em prol da causa animal no ES

Com o objetivo de celebrar o Abril Laranja, mês em que se discute o combate ao abandono e maus-tratos aos animais, o Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (ICORES) entrega à cidade de Vitória o mural “Amor de 4 Patas”.

Localizada na descida da Ponte Ayrton Senna, que liga os bairros Praia do Canto e Jardim da Penha, a obra conta com certa de 250 m2 e será apresentada ao público na próxima sexta (26), das 9h às 13h, em um evento recheado de muita fofura por parte dos animaizinhos de estimação.

A programação inclui recreação, feira de adoção de pets e atendimento veterinário gratuito a cães e gatos, por meio do Vetmóvel da Prefeitura Municipal de Vitória. As famílias estão sendo orientadas a levar seus pets.

“Amor de 4 Patas”

O mural “Amor de 4 Patas” tem patrocínio do Grupo Alinutri e Sicoob, e apoio institucional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) e da Sociedade Protetora dos Animais do Estado do Espírito Santo (Sopaes).

Segundo a presidente do ICORES, Zuleica Faria, a poética da criação do mural foi pensada para sensibilizar as pessoas para a causa animal e alertar para a importância de denunciar o abandono e os maus-tratos. “A arte foi criada para passar a ideia de que os animais estariam conversando, diretamente, com as pessoas, e deixando sua mensagem, por isso a pintura trará imagens e frases”, conta Zuleica.

Quem acompanhar o mural com atenção vai se deparar com mensagens como “somos anjos disfarçados”; “amor, fidelidade, lealdade e cãopanheirismo”; “temos sentimentos: o abandono é cruel”; “maus-tratos é crime! Denuncie, ligue 181”; e “procuro pai ou mãe bichológico: e aí, me adota?”.

As personagens retratadas na obra são as mascotes do ICORES – Luna, Bella e Nina – juntamente com a cadelinha Nala, cujo desaparecimento, em janeiro de 2024, viralizou nas redes sociais ao unir centenas de pessoas em sua busca. Nala foi reencontrada após 17 dias, com um final feliz para uma linda história de amor entre tutores e animal.

Sociedade Protetora dos Animais

Para elaborar o conceito da arte, o ICORES contou com a parceria da Sociedade Protetora dos Animais do Estado do Espírito Santo (Sopaes), que sugeriu os temas a serem abordados e as raças que deveriam estar presentes no mural.

Segundo a Sopaes, raças como PitBull e Rottweiler, juntamente com os vira-latas, são as que mais sofrem com o abandono e os maus-tratos.

Para Zuleica Faria, o maior desafio para a realização desse trabalho foi tratar esses temas de forma leve e lúdica. “Prometemos uma verdadeira explosão de cores e de muita fofura, que tem tudo para ganhar o coração das pessoas”, afirma. Entre os atrativos da obra está o desenho de “asinhas instagramáveis”, na qual os tutores poderão levar seus pets para se divertirem e posarem para fotos. O mesmo recurso foi usado com sucesso pelo ICORES no mural produzido pelo instituto para o Pet Park municipal, localizado no Atlântica Parque, na Praia de Camburi.

Estatísticas

Em atividade desde 2009, o ICORES desenvolve projetos voltados para a área de direitos humanos e tem entre os seus objetivos a defesa da causa animal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2022, existiam cerca de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil, dos quais 10 milhões são gatos e 20 milhões, cães. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em 2022 foram registrados 512 casos de maus-tratos a animais no Espírito Santo, o que corresponde a um aumento de 9,8% em comparação a 2021.

O abandono animal é previsto criminalmente na Lei contra Crimes Ambientais nº 9. 605/98, em seu Art.32, com pena de dois a cinco anos, multa e proibição da nova guarda de animais.

A arte criada pelo ICORES também vem ao encontro de temas discutidos na revisão do Código Civil. Hoje tratados como bens móveis, os pets passam a ser reconhecidos juridicamente no anteprojeto que está em análise no Senado. “O novo texto que rege o conjunto de regras que impactam a vida do cidadão prevê a inclusão dos animais domésticos como seres que possuem sentimentos e que merecem proteção especial. É um avanço considerável para todos que lutam pela causa animal. Estamos na expectativa da sua aprovação”, vislumbra Zuleica.

Serviço:

Entrega do mural “Amor de 4 Patas”

Data: 26 de abril (sexta-feira)

26 de abril (sexta-feira) Horário: 9h às 13h

9h às 13h Local: Descida da Ponte Ayrton Senna no sentido Praia do Canto-Jardim da Penha, em Vitória

Descida da Ponte Ayrton Senna no sentido Praia do Canto-Jardim da Penha, em Vitória Programação: recreação, feira de adoção de pets e presença do Vetmóvel, da Prefeitura Municipal de Vitória, com atendimento veterinário gratuito a cães e gatos

recreação, feira de adoção de pets e presença do Vetmóvel, da Prefeitura Municipal de Vitória, com atendimento veterinário gratuito a cães e gatos Realização: Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (ICORES)

Instituto de Cultura e Responsabilidade Social (ICORES) Patrocínio: Grupo Alinutri e Sicoob

Grupo Alinutri e Sicoob Apoio institucional: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) e Sociedade Protetora dos Animais do Estado do Espírito Santo (Sopaes)