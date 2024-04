Cachoeiro reforça investimento contra ataque hacker

Um dos destaques da gestão do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), é o investimento em segurança cibernética, que tem como objetivo proteger os dados públicos de ataques hackers e outros tipos de fraudes praticadas na internet.

Somente em 2023, foram destinado à Coordenadoria Executiva de Tecnologia, Inovação e cidades Inteligentes R$ 26.165.011,44.

“Os e-mails da prefeitura hoje são todos pelo Google. Antes não tínhamos segurança nenhuma. Cada servidor fazia o seu próprio e-mail e utilizava de forma insegura. Hoje nós temos uma segurança muito maior. Nós monitoramos todos esses e-mails”, afirma o chefe do Poder Executivo municipal.

Além disso, também foi de responsabilidade da pasta a implantação do Antivírus com inteligência artificial, Certificado Digital de Segurança, Ponto Eletrônico, Cerco Inteligente, aplicativo Cachoeiro On Line etc.