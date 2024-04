Anchieta: trajeto de padre pode se tornar patrimônio cultural imaterial

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo projeto de lei (PL 177/2024), que propõe a declaração dos Passos de Anchieta como patrimônio turístico, histórico e cultural imaterial do Espírito Santo.

A iniciativa é do deputado estadual Coronel Weliton (PRD). O trajeto de 100 quilômetros remonta às caminhadas do Padre José de Anchieta entre as vilas de Reritiba e Nossa Senhora da Vitória, que hoje são os municípios de Anchieta e Vitória, respectivamente.

LEIA TAMBÉM: PSD e União Brasil fortalecem projetos para eleições em Cachoeiro

Para o parlamentar, o roteiro Passos de Anchieta tem “profunda relevância histórica, cultural, ambiental, turística, educativa e religiosa”.

De acordo com o parlamentar, sua institucionalização e reconhecimento oficial visam promover não apenas a preservação da memória, mas também o estímulo ao turismo sustentável e à valorização histórica do estado.