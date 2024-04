Aumento do leite importado favorece produtores do Espírito Santo

A Secretaria Estadual da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) acolheu a proposta de aumento da alíquota do leite em pó nas operações internas do Estado.

A alíquota, que atualmente é de 12%, será ajustada para 17%, favorecendo os produtores capixabas e tornando o leite produzido em terras capixabas mais competitivo.

O PL 32/2024, que sugere o aumento para o leite importado, é de autoria do deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba, Bruno Resende (União).

“Após intenso diálogo com os produtores, tomamos a iniciativa de solicitar à Secretaria de Estado da Fazenda a revisão da tributação do leite em pó, para potencializar a competitividade do leite produzido no Espírito Santo”, explicou o parlamentar.