Audiência discute uso de tela em sala de aula no Espírito Santo

O uso excessivo da tecnologia nas salas de aula estará em discussão na audiência pública da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa (Ales), que será realizada na próxima quarta-feira (10), às 14 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

O colegiado vai estudar a possibilidade de apresentação de um projeto de lei, propondo um novo modelo educacional para o Estado, restringindo o uso de telas (celular, tablet e outros) durante as aulas.

LEIA TAMBÉM: Anchieta lidera ranking de cidades que mais investem em saúde no ES

O proponente é o presidente da comissão, deputado Mazinho dos Anjos (PSDB). O parlamentar apresentará uma série de dados sobre o tema. O parlamentar entende que falta um respaldo legal para que professores consigam impor limites nas salas de aula.

“Enquanto estamos tecnificando cada vez mais nossas crianças, países de primeiro mundo fazem o caminho de volta, incentivando o contato interpessoal, a conversa, os relacionamentos e a construção de caminhos naturais para seus alunos. Vamos discutir isso com especialistas”, afirmou o tucano.

Para debater o tema a comissão receberá o especialista no assunto, professor Juliano Silva Campana. Com 25 anos de atuação em diferentes áreas da educação, o convidado é analista de sistemas e palestrante nacional sobre a educação e formação da personalidade das crianças por meio da educação. Campana é consultor de escolas para o modelo educacional espanhol chamado “Educação Personalizada”, que atua no desenvolvimento de cinco dimensões da pessoa humana: cognitiva, física, afetiva, volitiva e transcendental.