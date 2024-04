Banco de Alimentos: Cachoeiro atinge a marca de 1 milhão de toneladas

Referência estadual no combate à insegurança alimentar e nutricional, o Banco de Alimentos de Cachoeiro alcançou, recentemente, a marca de 1 milhão de toneladas de alimentos recebidos e doados, desde 2017.

O equipamento público, administrado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), atua no fortalecimento de ações voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Em 2023, o espaço recebeu uma nova sede, na rua José Cupertino Baptista, bairro Basileia.

Atualmente, o Banco de Alimentos atende 29 instituições de Cachoeiro e, também, famílias referenciadas pelos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município. Além das cestas alimentícias convencionais, o equipamento público também entrega a cesta verde, composta por frutas, legumes e verduras, e são captadas em doações e recebidas dos programas da agricultura familiar.

O Banco de Alimentos é abastecido por captação de doações, que o próprio equipamento adquiri por meio de contato com produtores e distribuidores. Outra fonte de coleta são as compras da Agricultura Familiar, pelo programa estadual Compra Direta de Alimentos (CDA) e pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“O Banco é um equipamento público que visa o combate ao desperdício de alimentos. Trata-se de um grande aliado no desenvolvimento e aplicação de políticas públicas de combate à insegurança alimentar e nutricional. Por meio dele, o município garante uma alimentação saudável e de qualidade para as pessoas que mais precisam”, destaca Tatiana de Oliveira Sant’Ana, secretária municipal de Desenvolvimento Social

“O Banco de Alimentos é um símbolo de solidariedade, unindo a comunidade de Cachoeiro em doações para apoiar instituições dedicadas ao cuidado direto dos cidadãos. Agradecemos a todos os servidores que trabalham, incansavelmente, e diariamente, para assegurar que alimentos de qualidade cheguem à mesa daqueles que mais necessitam dessa ajuda”, ressaltou o prefeito Victor Coelho.

