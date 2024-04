Banco do Nordeste no Sul do ES: superintendente aponta ações

Por ainda não fazer parte da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o Sul do Espírito Santo perde a oportunidade de fortalecer a atuação de empresários da região, um vez que não há possibilidade legal de participarem de programas como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), oferecidos pelo Banco do Nordeste.

Nesse contexto, durante o encontro da Frente Parlamentar Para o Desenvolvimento do Sul do Estado, realizado em Cachoeiro, nesta segunda-feira (15), o superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, apontou o que é preciso ser feito e destacou a importância estratégica de parlamentares para que os benefícios já oferecidos em cidades do Norte capixaba possam também chegar no Sul da região.

“Para vir para cá para atuar com o nosso carro forte, que é o FNE, que nós temos taxas de 0,68% ao mês, praxo de até 20 anos para pagar taxas para menores empresas, de menores portes, só se a gente conseguir, realmente, fazer essa mudança na lei e incluir o Sul do Estado”, explicou o superintendente.

Confira detalhes da fala do superintendente:

Também estiveram presentes nas discussões, o vice governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB); o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni; o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar, Bruno Resende (União), deputado estadual Allan Ferreira (Podemos); o auditor Fiscal e sub-gerente da Receita em Cachoeiro de Itapemirim (SEFAZ), Florentino Dalfior Junior; conselheiro Findes Sul e presidente do Sindirochas, Ed Moreira; do presidente da CDL, Celso Luiz Costa, e do presidente da presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), RubervalRocha.