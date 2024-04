Sul do ES: empresários e políticos discutem ações unificadas para o desenvolvimento

Empresários e políticos de municípios do Sul do Espírito Santo se reuniram, nesta segunda-feira (15), para discutir estratégias para a geração de emprego e renda para a região.

Conforme explica o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Sul do Espírito Santo, Dr. Bruno Resende (União), o objetivo é ouvir os empresários e empreendedores para cosntruir um projeto unificado, entre o poder público e a iniciativa privada, em prol do desenvolvimento dos capixabas no Sul.

O evento, realizado no auditório da CDL Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, contou com a participação do vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), do secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; do presidente da presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), RubervalRocha.