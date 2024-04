Banestes oferece crédito para afetados pelas enchentes no Sul do ES

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou, nesta quarta-feira (10), um novo pacote de ações de ofertas de crédito e repactuação de dívidas, com o objetivo de atender a população de 13 municípios da região sul do Estado, gravemente afetada pelas fortes chuvas que aconteceram no final do mês de março, que são: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.



Em Mimoso do Sul, o Banestes providenciou ainda um estande container para os atendimentos emergenciais, já que a agência localizada no município foi fortemente afetada pelas enchentes.

“O Banestes tem papel significativo no atendimento à população do Espírito Santo afetada em situações emergenciais. Faz parte do histórico da instituição oferecer condições especiais aos capixabas que precisam de suporte financeiro. Isso porque o Governo do Estado tem importante papel nesta ação, por meio da equalização da taxa para a oferta de linha de crédito a juros zero”, destaca o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande.



Além disso, o Sistema Financeiro Banestes atua com frentes de mobilização social para o apoio aos capixabas em situação emergencial. “Neste mês, anunciamos com orgulho que o time de colaboradores do Banestes se uniu e arrecadou mais de R$ 41 mil para ser doado para a compra de bens e insumos para a população afetada. Com isso, o Banestes se comprometeu a dobrar o valor arrecadado. Ou seja, faremos uma doação de quase R$ 82 mil para a região”, enfatizou o presidente do banco.

Microcrédito Emergencial

Entre as ações de crédito disponíveis está a contratação de Microcrédito Emergencial, dentro do Programa Nossocrédito, no valor máximo de até R$ 21 mil, com taxa zero, equalizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo. O Microcrédito poderá ser parcelado em até 36 meses, incluindo até 12 meses de carência, totalizando prazo total de 48 meses. Além disso, não será cobrada a Taxa de Abertura de Crédito (TAC). A linha atende tanto empreendedores Pessoa Física (PF) quanto Pessoa Jurídica (PJ).



Para os munícipes que já têm operações de microcrédito efetivadas com o banco, serão ofertadas condições de prazo de carência de até 12 meses e também de renegociação de dívidas para parcelas em atraso.



Outra opção para empreendedores afetados é a linha de Capital de Giro Emergencial no limite de até R$ 100 mil, com as taxa de CDI + 0,25%, número máximo de parcelas igual a 96 e carência máxima de 12 meses, sendo 108 meses de prazo máximo. Operações de Capital de Giro que já estejam em andamento com o Banestes poderão receber novo prazo de carência e de renegociação de dívidas para parcelas em atraso.



O Crédito Consignado também será oferecido com características especiais para os cidadãos dos 13 municípios afetados. Funcionários públicos estaduais e municipais efetivos afetados pelas chuvas poderão contratar o crédito com taxa de 0,95% ao mês, em até 144 parcelas, com 06 meses de carência. Sendo que tais condições estão sujeitas às regras específicas de cada convênio.



O Banestes oferece ainda uma linha especial de Financiamento de Bens Emergencial para Pessoa Física, destinada a financiamento de mobiliários e de eletrodomésticos, no valor máximo de até R$ 21 mil, taxa de 0,95% ao mês, parcelamento em até 60 meses, com 12 meses de carência. A linha de crédito não está apta para financiamento de reformas ou de prestação de serviço.



Vale ressaltar que é obrigatória a apresentação de laudos comprobatórios que atestem que o cidadão teve a própria casa ou estabelecimento comercial atingido pelas chuvas, emitidos pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Prefeitura Municipal ou agente de crédito (específico para a linha de Microcrédito). Essa condição é um pré-requisito para a contratação de todas as linhas de crédito emergencial anunciadas pelo Banestes. Além disso, todas as opções estão sujeitas às análises de crédito do banco.

Saiba mais

Condições de Crédito Emergencial Banestes para população afetadas pelas enchentes na região sul do Estado:



Microcrédito Emergencial do Programa Nossocrédito

Valor máximo de até R$ 21 mil;

Taxa zero, equalizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Parcelamento em até 36 meses, incluindo até 12 meses de carência, totalizando prazo total de 48 meses;

Não será cobrada a Taxa de Abertura de Crédito (TAC);

A linha atende tanto empreendedores Pessoa Física (PF) quanto Pessoa Jurídica (PJ);

Opções de prazo de carência e renegociação de operações já contratadas.

Capital de Giro Emergencial

Valor máximo de até R$ 100 mil;

Taxa de CDI + 0,25%;

Parcelamento em até igual 96 meses e carência máxima de 12 meses, sendo 108 meses de prazo máximo;

Opções de prazo de carência e renegociação de operações já contratadas;

Para empreendedores que possuírem mais de um negócio afetado, o crédito será analisado por empreendimento;

Operações de Pronampe não serão repactuadas em razão da garantia do FGO.

Crédito Consignado

Crédito destinado para funcionários públicos estaduais e municipais efetivos afetados pelas chuvas;

Taxa de 0,95% ao mês;

Parcelamento em até 144 meses, com 06 meses de carência;

Tais condições estão sujeitas às regras específicas de cada convênio.

Financiamento de Bens Emergencial para Pessoa Física

Linha destinada para o financiamento de mobiliários e de eletrodomésticos;

Valor máximo de até R$ 21 mil;

Taxa de 0,95% ao mês;

Parcelamento em até 60 meses, com 12 meses de carência;

A linha de crédito não está apta para financiamento de reformas ou de prestação de serviço.

Para informações completas, procure a agência Banestes localizada no município ou entre em contato com os demais Canais de Atendimento Banestes disponíveis em https://www.banestes.com.br/atendimento/index_atendimento.htm.