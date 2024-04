Bombeiros procuram morador desaparecido em Vargem Alta

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e a Prefeitura de Vargem Alta estão realizando uma operação conjunta para encontrar um morador que está desaparecido desde o último sábado (30), em Vargem Alta.

De acordo com o CBMES, as equipes especializadas dos bombeiros estiveram na cidade na última terça-feira (2), com barco e drone, percorrendo toda a extensão do Rio Novo, desde a comunidade de Richimond até o distrito de Jaciguá.

No entanto, apesar dos esforços intensivos, até o momento o desaparecido não foi encontrado. Diante dessa situação, o Corpo de Bombeiros faz um apelo à população ribeirinha para que permaneça atenta às margens do rio.

Leia também: Ajuda emergencial: Bandes chega a Vargem Alta e Jerônimo Monteiro

“Qualquer informação suspeita deve ser imediatamente comunicada pelo telefone de emergência 193. O desaparecimento desse morador tem mobilizado as autoridades locais e a comunidade, que aguardam ansiosamente por notícias positivas. Enquanto as buscas continuam, a colaboração de todos é fundamental para auxiliar no trabalho das equipes de resgate”, conclui o CBMES.