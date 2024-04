Briga entre casal termina com duas pessoas feridas em Muniz Freire

Uma mulher de 55 anos, ficou ferida durante uma briga com o próprio companheiro no bairro Santa Terezinha, em Muniz Freire, na noite da última segunda-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais de serviço foram até uma residência Rua Abramo Feletti, onde uma mulher teria sido esfaqueada por seu companheiro de 45 anos.

Diante das informações, os militares foram ao local e avistaram a vítima, de 55 anos, com o braço direito ensanguentado. Ela informou a guarnição que discutiu com o companheiro e que ele teria batido em seu braço, mas não sabia com qual objeto. Além disso, disse que o golpe teria causado o sangramento.

No entanto, o acusado de 45 anos relatou que estava cob efeito de álcool e droga e que sua companheira começou uma discussão com ele, momento em que bateu no braço dela, causando um corte. Disse ainda que não soube qual objeto usou para bater no braço dela e que foi agredido com uma cadeirada na cabeça pelo enteado.

Portanto, após o fato, os policiais levaram as partes para o hospital de Muniz Freire, onde foram atendidos pela equipe médica. Em seguida, foram conduzidos para a delegacia de Venda Nova para serem ouvidos pela autoridade policial.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional.