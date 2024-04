BRK e Serasa negociam dívidas de água e esgoto em Cachoeiro

Para conter a inadimplência de contas básicas, que representa 22,67% das dívidas em fevereiro — de acordo com o mais recente levantamento da Serasa —, a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, se une ao Serasa Limpa Nome, a maior plataforma de negociação do país.

A parceria disponibiliza 717 mil ofertas para negociação nos canais da Serasa. Ao todo, mais de 210 mil clientes da BRK de seis estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Maranhão e Tocantins), incluindo os clientes de Cachoeiro de Itapemirim, poderão consultar o valor atualizado das suas pendências e as condições de pagamento pelo aplicativo ou site da Serasa. As ofertas disponíveis se referem a dívidas negativadas dentro do período de atraso entre 10/20 dias e cinco anos.

“Essa parceria oferece aos nossos clientes negativados a oportunidade de renegociarem seus débitos de maneira mais acessível e segura, com pagamento parcelado em cartão de crédito em até 21x ou à vista via boleto bancário e Pix”, destaca Flavio Galindo, gerente comercial da BRK em Cachoeiro.

“O acesso aos serviços de saneamento é uma necessidade de todos os brasileiros e contribuir com esse segmento, por meio da parceria com a BRK, facilitando as condições de pagamento dos débitos têm impacto direto para em conter os altos índices de inadimplência de contas básicas, um dos principais setores de todas as dívidas no país” destaca Karina Lopes, gerente da Serasa.

A BRK já era parceira da Flexpag, empresa especializada em soluções de arrecadação e recuperação para utilities adquirida pela Serasa no último ano. Agora, integrada no Serasa Limpa Nome, o consumidor pode aproveitar para consultar e negociar de uma única vez as dívidas com a BRK e mais de 700 outras empresas, como bancos, varejo, telefonia, entre outras.

Canais oficiais para negociação:

Site: www.serasa.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575–2096

Para conferir mais detalhes sobre a renegociação de dívidas da BRK no Serasa Limpa Nome, acesse https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/parceiros/brk/.