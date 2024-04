Cachoeiro: de olho na prefeitura, PP filia empresário do setor de rochas

O empresário do setor de rochas Tales Machado é o mais novo filiado do Partido Progressistas (PP) em Cachoeiro de Itapemirim. A sigla anunciou a sua chegada, nesta sexta-feira (12).

O projeto da legenda é lançá-lo como pré-candidato a prefeito da Capital Secreta já nas eleições municipais deste ano ou como deputado federal em 2026.

LEIA TAMBÉM: Vargem Alta: Progressistas entram na briga para tirar Rabello do poder

A informação de que ele pode ser o nome do PP na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro ganha força, uma vez que o empresariado cachoeirense vem articulando há algum tempo um maior protagonismo na administração municipal.

Tales Machado é presidente do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e conselheiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.