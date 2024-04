Cachoeiro facilita emissão de alvará de funcionamento de empresas

A emissão do primeiro alvará de localização e funcionamento de novas empresas, que queiram empreender em Cachoeiro, agora, está mais simples. Para conseguir o documento, o empresário pode solicitá-lo diretamente pelo site do SimplificaES.

O processo, que já está disponível, faz parte das ações Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), por meio da Comissão de Desburocratização de Cachoeiro, que tem trabalhado para impulsionar a eficiência da regularização de empresas no município.

Atualmente, o empreendedor precisa anexar documentos e licenças por meio de um link disponibilizado no portal da Prefeitura, na Agência Virtual. Essa prática continuará, mas apenas para a renovação dos alvarás. Para novos empreendimentos, com base na classificação de risco, o processo poderá ser concluído em menos de 5 horas após a solicitação.

A presidente da Comissão de Desburocratização, Libiana Muniz, explica que a medida centralizará as informações para os empreendedores, simplificando o processo de documentação necessário para o início das operações comerciais.

“Com foco em proporcionar maior segurança e transparência aos cidadãos empreendedores, a comissão tem se dedicado ao desenvolvimento de medidas que simplifiquem e agilizem o processo, eliminando duplicidades de informações e a necessidade de lidar com vários sistemas”, completa.

“Essas iniciativas não apenas visam simplificar, mas também dinamizar todo o processo de regularização empresarial, criando um ambiente mais propício ao empreendedorismo e ao crescimento econômico local”, salienta o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

“Todas as ações de desburocratização são para alavancar a economia da nossa cidade. Cachoeiro tem crescido economicamente e temos trabalhado para consolidar medidas que facilitem e incentivem os empreendedores no município”, reforça o Prefeito Victor Coelho.

