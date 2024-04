Cachoeiro: homem é flagrado com carro furtado no Rio de Janeiro

Um carro com restrição de furto no Rio de Janeiro foi recuperado, neste sábado (27), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o veículo foi localizado no bairro Aquidaban, em frente a um posto de gasolina.

Após identificar o Voyage, de cor branca, por meio do sistema de monitoramento e cerco tático, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), determinou que uma equipe da GCM se deslocasse para atender a ocorrência.

O carro inicialmente foi encaminhado para o pátio do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), da 7ª Regional Sul, onde passou por perícia e constatou-se que o automóvel era clonado.

O condutor do veículo foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional, em Cachoeiro de Itapmeirim.