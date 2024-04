Tempo no Sul do ES pode atrapalhar programação do fim de semana

De acordo com o Incaper, este sábado (27), o dia começa com sol entre muitas nuvens, devido ao transporte de umidade transportada por ventos costeiros.

A previsão é de chuva rápida, em alguns momentos do dia, em todas as regiões do Espírito Santo, o que pode atrapalhar a programação do fim de semana de muita gente . As temperaturas sem matêm estáveis em todo o Estado.

LEIA TAMBÉM: Concurso público com mais de 500 vagas no ES já tem data para inscrição

Na região Sul, muitas nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos.

Segundo o Incaper, nas áreas menos elevadas a temperatura varia entre mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Já nas áreas altas, a mínima é de 16 °C e máxima de 30 °C.