Cachoeiro: Novo articula protagonismo do setor empresarial nas eleições

O Novo quer protagonizar nas eleições 2024 em Cachoeiro. Para isso, representantes da legenda se reuniram, nesta terça-feira (2), para discutir projetos e propostas que deverão conduzir o posicionamento da sigla na Capital Secreta.

Entre as ideias debatidas está o forte interesse do partido Novo em querer disputar o pleito eleitoral encabeçando ou compondo com a indicação de um nome para vice-prefeito na chapa majoritária.

De acordo com a sigla, essa seria uma das condições impostas pelo empresariado cachoeirense, que entende que a Capital Secreta precisa de pessoas de setores estratégicos no Poder Executivo para atrair novos negócios, emprego, renda e, dessa forma, voltar a se desenvolver.

Reforço no Diretório

Outro assunto que coloca o Novo como “grande” no pleito eleitoral de outubro é a migração de quase 90% dos membros do Partido Liberal (PL), que devem deixar a legenda. Entre eles, o vereador Júnior Corrêa, que se tornará o primeiro político do partido Novo com mandato em Cachoeiro de Itapemirim.

A saída do vereador do PL, acontece depois de um desgaste com o presidente estadual do partido, senador Magno Malta (PL). Após anunciar a insatisfação com o tratamento que vinha recebendo, Júnior Corrêa também informou que desistiria da carreira política para se dedicar ao sacerdócio.

Além de empresários, o encontro do partido em Cachoeiro também contou com a participação de representantes da sociedade civil.