Cachoeiro: paciente ganha ensaio de gestante e chá de fraldas no HIFA

A última terça-feira (23) foi um dia especial para a Miriam Oliveira dos Santos Silva, que está com 33 semanas de gestação e em tratamento no hospital há 93 dias. Isso porque a equipe, sensibilizada com a longa permanência da paciente, resolveu presenteá-la com um ensaio fotográfico, realizado dentro do hospital. No mesmo dia, aconteceu um chá de fraldas solidário. As ações foram organizadas pelos profissionais envolvidos em seu tratamento em conjunto com o Grupo de Humanização do HIFA.

Depois de uma manhã com direito a maquiagem e sessão de fotos, a Miriam que está a espera do pequeno Ravi foi conduzida vendada do quarto onde está internada até o Centro de Vivência. Lá, além de uma festa montada encontrou a sua irmã e seu namorado.

“Eu estou muito emocionada, mas gostaria de dizer que sou grata pela vida de cada um, por cada carinho, pelo acolhimento que recebi aqui e eu agradeço a todos os responsáveis por promoveu esse momento. Aqui eu fui muito bem recebida, vocês são minha segunda família. Eu sei que a partir do momento que eu sair daqui outras Mirians virão e eu tenho certeza que o carinho e cuidado será o mesmo. E é essa atenção que recebemos aqui que nos dá força”, disse com lágrimas nos olhos.

O sentimento da equipe em vê-la tão feliz foi de gratidão. “Como vimos que a Miriam não conseguiu organizar o seu chá de fraldas e não tinha muitas fotos da sua gestação, devido ao longo período de internação, tivemos a ideia de fazer essa surpresa. Então pensamos todos os detalhes, mesa, decoração, fraldas, presentes, reunimos a equipe e o resultado foi esse. Foi emocionante!”, afirmou o assistente social, Patrick Rosa de Oliveira.

A Miriam tem restrições quanto ao açúcar, mas recebeu uma bandeja especial preparada pela equipe de nutrição do HIFA com sanduiche natural, suco e salas de frutas.

Ensaio fotográfico

O ensaio foi viabilizado por meio de parceria com a fotógrafa Fernanda Tassinari e a maquiadora Joana Dutra, que fizeram o trabalho de forma voluntária. Além da Miriam, outra gestante recebeu o presente, a Janice Carneiro de Azevedo, que está em tratamento na UTI do hospital há 132 dias e com 33 semanas de gestação. As fotos das pacientes farão parte da Campanha do Dia das Mães do HIFA.