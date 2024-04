Cachoeiro: prefeito aponta investimento de mais de R$ 1 bi na educação

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), prestou contas da sua gestão referente ao ano de 2023, nesta terça-feira (9), na Câmara Municipal.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, nos últimos sete anos, somente na educação, foram investidos mais de R$ 1 bilhão, sendo esta a pasta que mais recebeu recursos.

No ano passado, a administração municipal destinou R$ 236.843.213,40 para a pasta. O montante faz parte de recursos advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), R$ 158.542.097, 52; despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), R$ 56.713.369,49, e outras fontes vinculadas.