Café capixaba supera R$ 1 mil a saca pela 1ª vez na história

O preço do café conilon do Espírito Santo superou R$ 1 mil a saca de 60 kg pela primeira vez na história na quarta-feira (3), de acordo com dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). O indicador de preço tem sido sustentado sobretudo da maior demanda internacional pela variedade brasileira.

