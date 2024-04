Caminhada Orientada celebra o Dia Mundial da Saúde em Cachoeiro

Na véspera do Dia Mundial da Saúde, e um dia antes do Dia Mundial da Atividade Física, a Caminhada Orientada, realizada pela Unimed Sul Capixaba, traz uma programação especial para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim. O evento, que acontecerá nesta quinta-feira (4), às 7h da manhã, em frente ao teatro na Avenida Beira Rio, contará também com outras atividades físicas, dançantes e recreativas, além de frutas para os participantes.

O projeto “Caminhada Orientada”, implementado em 2013 na Unimed Sul Capixaba, vai além de uma simples proposta de atividade física. Com aulas gratuitas de segunda a quinta-feira, das 6h às 8h, na Avenida Beira Rio, a iniciativa conta com o apoio da prefeitura local, beneficiando toda a população de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma das características que diferenciam esse projeto é o acompanhamento profissional oferecido aos participantes. A presença de profissionais especializados ajuda a identificar se os objetivos estão sendo alcançados com a prática da atividade física, proporcionando uma abordagem personalizada para cada participante.

A cardiologista da Unimed Sul Capixaba, Thaina Soares, destaca a importância de iniciativas como a “Caminhada Orientada”. Segundo ela, a supervisão profissional é crucial para garantir que a prática da atividade física seja segura e eficaz. “O acompanhamento especializado permite monitorar a evolução de cada indivíduo, ajustando os exercícios conforme necessário e assegurando que a caminhada seja um benefício duradouro para a saúde”, ressalta a médica.

A “Caminhada Orientada” é um exemplo de como a atividade física, quando aliada à orientação profissional, pode se transformar em uma poderosa ferramenta para a promoção da saúde e qualidade de vida.