Caminhão Caixa chega à Mimoso do Sul para atendimento à população

O Caminhão Caixa chega, nesta segunda-feira (15), a Mimoso do Sul, para atendimento à população do município. A unidade móvel está estacionada na Praça Darcy Francisco Pires s/n, no centro da cidade. O atendimento ao público será realizado no período de 15 de abril a 07 de junho 2024, das 10h às 15h, em dias úteis.

A Caixa atua para que todas as famílias vítimas das chuvas em Mimoso do Sul recebam o atendimento adequado diante da situação de calamidade pela qual passa a cidade, com presteza, zelo e prontidão.

O banco assume papel estratégico ao viabilizar as políticas sociais do Governo Federal e a prestação de assistência à população, em especial no pagamento de benefícios sociais.

No Caminhão Caixa, o banco oferece aos cidadãos de Mimoso do Sul e região o mesmo atendimento de uma agência, oferecendo os produtos e serviços do banco tais como a abertura de contas, empréstimos, cartão de crédito, renegociação de dívidas pelo programa Desenrola, financiamento habitacional, além de atendimento aos beneficiários de programas sociais, INSS, abono salarial (PIS), FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros. O caminhão possui um caixa eletrônico para saques em dinheiro.

“A proposta da unidade móvel é levar conforto aos nossos clientes. Além dos mesmos atendimentos prestados por uma agência, os clientes poderão realizar saques em dinheiro, utilizando o terminal de autoatendimento instalado no próprio caminhão, e ainda ter a disponibilidade dos guichês de caixas”, destaca a superintendente de rede da Caixa, Maria do Carmo da Rocha.

O banco também disponibiliza o atendimento por meio de canais remotos e digitais, como o Internet Banking Caixa, o WhatsApp Caixa (0800 104 0104) e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS, dentre outros. Todos os canais de atendimento podem ser consultados no site da Caixa.

Serviço:

Caminhão Caixa em Mimoso do Sul

Data: 15 de abril a 7 de junho de 2024, em dias úteis

Horário: das 10h às 15h

Endereço: Praça Darcy Francisco Pires s/n – Centro