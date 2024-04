Campanha tem foco na garantia dos direitos das pessoas com deficiências

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) realizou, nesta segunda-feira (29), o lançamento da nova campanha institucional, com o slogan “Seja Educado. Muito Obrigado”. A solenidade foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande. A ação envolve diversos formatos de comunicação, com foco na garantia dos direitos das pessoas com deficiências visíveis e não visíveis.

“Essa campanha vai para dentro das empresas para que todos possamos ter empatia com as pessoas com deficiência, seja ela visível ou não. No Governo, adotamos diversas iniciativas dentro da nossa política de inclusão para pessoas com deficiência. Renovamos toda a frota do Mão na Roda e estamos iniciando o Plano Estadual para verificarmos o que já existe e onde podemos melhorar. Temos compromisso com a acessibilidade e sabemos que precisamos melhorar a todo momento”, afirmou Casagrande.

A campanha marca um novo momento de compreensão sobre as mais diversas deficiências existentes, além de um novo posicionamento da Companhia em relação ao tema, com maior ênfase nos direitos das pessoas com deficiência (PCD’s) no transporte coletivo e na melhoria do serviço oferecido a elas.

O diretor-presidente da Ceturb/ES, Marcos Bruno Bastos, destacou que o objetivo da campanha é provocar mudanças. “Essa campanha foi pensada para nos incomodar, nos fazer pensar mais sobre o assunto, despertar nossa empatia e gentileza”, observou, considerando que o Espírito Santo tem a segunda maior proporção de pessoas com deficiência entre os estados da região Sudeste.

O posicionamento adotado pela Companhia também levou em conta as reclamações registradas por pessoas com deficiência nos canais de atendimento da Ceturb/ES, especialmente casos que são agravados no contexto de deficiências não visíveis. O lançamento ocorre durante o “Abril Azul”, mês de conscientização sobre a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que surgiu a partir da escolha pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2008, do dia 2 de abril como o “Dia Mundial da Conscientização do Autismo”.

“A campanha é muito assertiva no sentido de chamar atenção da sociedade em respeitar os direitos das pessoas e estimular a empatia e colaboração da sociedade em todos os espaços”, enfatizou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, também presente no lançamento. Também estiveram presentes os secretários de Estado, Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura), Vitor de Angelo (Educação) e Jacqueline Moraes (Mulheres); e o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos Antônio do Espírito Santo.