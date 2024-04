Governo digital no ES: especialistas discutem tecnologia no setor público

As principais tendências do Governo Digital foram debatidas na segunda edição do Tech Gov Fórum ES, que terminou nesta sexta-feira (26), em Vitória. Com painéis e palestras, o evento contou com a participação de mais de 400 pessoas, a maioria de servidores públicos que atuam no segmento de Tecnologia da Informação (TI).

Na abertura, realizada nessa quinta-feira (25), houve uma exposição sobre a relação entre o setor público e a transformação digital. Na avaliação do coordenador-geral de Cooperação Federativa em Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Enzo Mayer Tessarolo, é necessário entender os desafios dos estados e municípios com relação à transformação digital.

“Estamos fazendo uma boa parceria com a Abep-TIC para expandir o Governo Digital, a partir de planos de ações”, afirmou Tessarolo.

O subsecretário de Estado de Transformação Digital, Victor Murad, disse que é preciso mudar a mentalidade cultural do setor público para os serviços eletrônicos estarem mais próximos do cidadão. “É nossa obrigação acompanhar a evolução da sociedade para a máquina estatal ser mais ágil. Promover a transformação digital é uma responsabilidade de todos que trabalham para o Governo”, enfatizou.

O presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) e presidente da Prodam (estatal de TI do Amazonas), Lincoln Nunes da Silva, considera imprescindível o setor público tratar o cidadão como um cliente que busca a excelência dos serviços.

Ele também disse que a Tecnologia da Informação tem um papel vital para reduzir custos e promover mais comodidade aos usuários. “No Amazonas, os pais e alunos não precisam sair de casa para fazer a matrícula na rede estadual de ensino. Esse é um exemplo de como podemos proporcionar mais agilidade e qualidade de vida às pessoas”, acrescentou Silva.

Para o diretor-geral do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e vice-presidente de gestão da Abep-TIC, Marcelo Cornélio, é muito positivo reunir pessoas extremamente qualificadas para debater as tendências do Governo Digital.

“Precisamos ter um olhar crítico sobre o uso da tecnologia no setor público e na iniciativa privada. Hoje, essa postura deve ser aplicada principalmente com relação à inteligência artificial. Os recursos tecnológicos usados corretamente contribuem para tornar o mundo mais justo e sustentável”, frisou Cornélio.

O subgerente de Centros de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Paulo Rocha, também participou da abertura do evento, representando Bruno Lamas, titular da pasta. Rocha aproveitou a oportunidade para destacar projetos de inovação desenvolvidos pela Secretaria, como o programa SEEDES – Startup e Empreendedorismo Estadual em Desenvolvimento no Espírito Santo – e o Centro de Pesquisa de Inovação e Desenvolvimento (CPID).

Serviços Digitais

No fim do primeiro dia do evento, o governador do Estado, Renato Casagrande, destacou a necessidade de o Poder Executivo Estadual disponibilizar serviços digitais de alta qualidade para a população. “O cidadão está acostumado a resolver as demandas pelo celular. Sem dúvida, a Administração Pública precisa estar conectada a essa realidade e superar a lentidão no atendimento às demandas da população”, afirmou Casagrande.

O governador também disse que o Estado está investindo em infraestrutura tecnológica e em inovação para consolidar a transformação digital no setor público. “Queremos um Estado que seja mais eficiente, competitivo, sustentável e inovador. Para alcançar isso, estamos, com o apoio do Prodest, implantando uma rede de fibra óptica em todo o Estado e iniciando o projeto de um novo Data Center para dar mais segurança aos dados governamentais”, pontuou.

O Tech Gov Fórum ES contou com o apoio institucional do Prodest e promoveu debates de alto nível sobre diversas vertentes do Governo Digital, como conectividade, segurança da informação, compras públicas, inteligência artificial, entre outras.