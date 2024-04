Capixaba campeã de downhill vai disputar Copa em Minas Gerais

Atual campeã brasileira de downhill, a capixaba Nara Faria vai disputar a Copa Minas Gerais da modalidade neste sábado (6) e domingo (7). As provas acontecem em Ipatinga, Minas Gerais, com largada na Torre de Santa Mônica, no bairro Horto.

Nara Faria é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e vai percorrer uma pista de 1,9 km de extensão, caracterizada pelas rampas e curvas complexas. Essa será a primeira competição da temporada da ciclista, que comentou sobre a prova e as próximas competições do calendário.

“A expectativa é de fazer uma boa prova em busca de pontuação no ranking. Essa será a minha primeira participação do ano e, saindo da Copa Minas, estarei realizando o Campeonato Capixaba, em Dores do Rio Preto. Logo depois, tem a etapa da Liga Carioca. Em seguida, vou me preparar só para o Brasileiro”, contou Nara Faria.

Em agosto, a capixaba também vai participar do Campeonato Mundial de Downhill, que será realizado em Andorra, na Europa. Ela vai viajar para a competição com passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, também da Sesport.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).