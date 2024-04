Sesport sedia Copa Espírito Santo de Vôlei sub-17 neste fim de semana

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai sediar a Copa Espírito Santo de Vôlei neste sábado (06) e domingo (07). As disputas serão realizadas nos naipes feminino e masculino da categoria sub-17, a partir das 8 horas.

O torneio é organizado pela Federação Espírito-Santense de Voleibol (FESV) e é patrocinado pela Sesport, por meio do programa Chamamento Público.

Leia Também: Exposul Rural: anunciado a construção de barragem em Cachoeiro

Os jogos acontecerão nos ginásios Audifax Barreto e Paulo Pimenta, localizados no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, Vitória, na sede da Sesport. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), também em Vitória, será mais uma sede da competição.

No sábado (06), as equipes masculinas entram em quadra para brigar pelo título. Já no domingo (07), é a vez dos times femininos disputarem o lugar mais alto do pódio.

Confira abaixo a tabela de jogos

MASCULINO

Vôlei Vida A x AEST (SESPORT)

Capixaba Vôlei A x Ítalo (SESPORT)

Pró Vida Vôlei x CT Fair Play (IFES)

Álvares Cabral x Vôlei Vida B (IFES)

Time FESV S16 x Ítalo (SESPORT)

Pró Vida Vôlei x Capixaba Vôlei B (IFES)

Álvares Cabraç x Selca (IFES)

A&R Anchieta x AEST (SESPORT)

Capixaba Vôlei A x Time FESV S16 (SESPORT)

Ct Fair Play x Capixaba Vôlei B (IFES)

Vôlei Vida B x Selca (IFES)

Vôlei Vida A x A&R Anchieta (SESPORT)

FEMININO

CT Fair Play x CVC B (IFES)

EAV x Arena Jaracaípe (SESPORT)

Serra Vôlei x Álvares Cabral (SESPORT)

AEST x Capixaba Vôlei B (IFES)

Vôlei Vida x Selca (IFES)

Time Fesv S16 x CVC B (IFES)

EAV x CVA A (SESPORT)

Capixaba Vôlei A x Álvares Cabral (SESPORT)

Capixaba Vôlei B x Selca (IFES)

Vôlei Vidab x AEST (IFES)

CT Fair Play x Time FESV S16 (IFES)

Arena Jacaraípe x CVC A (SESPORT)

Capixaba Vôlei A x Serra Vôlei (SESPORT)

Capixaba Vôlei B x Vôlei Vida (IFES)

Selca x AEST (IFES)