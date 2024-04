Capixaba cria metodologia para reduzir em 100% o burnout e o turnover

O especialista em neurociência e em comportamento humano Caio Fontes, desenvolveu uma metodologia que está sendo aplicada em empresas capixabas com o intuito de eliminar situações que atrapalham o desenvolvimento corporativo. Aliás, com a utilização da metodologia, é possível observar uma redução significativa, podendo alcançar até 100%, nos casos de burnout, turnover, presenteísmo e absenteísmo, transformando efetivamente o ambiente de trabalho.

O especialista explica que burnout é o esgotamento profissional, turnover é a rotatividade de pessoal, presenteísmo é quando os profissionais doentes ou cansados vão trabalhar e têm um baixo desempenho em função desses quadros e que absenteísmo são casos recorrentes de faltas, atrasos ou saídas antecipadas do local de trabalho. “Todas essas situações indicam trabalhadores desmotivados e, consequentemente, sem o aproveitamento e entrega necessárias para o andamento no ambiente de trabalho.

Contudo, entre os inúmeros reflexos negativos que as situações acima podem gerar estão a perda de lucratividade da empresa, adoecimento dos trabalhadores, conflitos no ambiente de trabalho, baixa produtividade, entre muitos outros.

“Um ambiente corporativo saudável se traduz diretamente em resultados positivos para empresas de todos os tamanhos, que já reconheceram essa realidade e, por isso, estão investindo na qualidade de vida de seus colaboradores”, revela Caio Fontes.

A metodologia criada por Caio Fontes consiste em abordagens inovadoras, treinamentos especializados e foco na gestão das emoções. “Somos comprometidos em guiar as empresas a alcançarem resultados excepcionais e a cultivar equipes coesas e motivadas”, diz o especialista.

“Entendemos que funcionário com saúde mental em dia é produtivo, tem alta performance e não quer guerra com ninguém”, explica Caio Fontes.

O ambiente de trabalho é o local onde o trabalhador passa a maior parte do seu dia. Por isso é essencial que este espaço seja acolhedor, humanizado e saudável.

Caio Fontes aponta algumas soluções que refletem diretamente na melhoria do clima organizacional:

