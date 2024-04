Carga com 66 mil latões de cerveja sem nota fiscal é apreendida no ES

Uma carga com 66 mil latões de 473 milímetros de cerveja foi apreendida em Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde desta quarta-feira (3). A apreensão ocorreu dentro de uma empresa que foi alvo de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz), por meio da Receita Estadual. Segundo o órgão, o valor total da mercadoria é de R$ 432.960,00.

De acordo com a pasta, a mercadoria não tinha nota fiscal e o estabelecimento não tinha inscrição estadual. Sendo assim, o responsável foi multado em R$ 234 mil.

A equipe de auditores fiscais da Subgerência Fiscal da Região Metropolitana, responsável pela ação, constatou, ainda, que a empresa estava armazenando mercadorias desacobertadas de notas fiscais. Foi realizada a contagem de estoque no estabelecimento de 165 mil latas e garrafas de cerveja. Posteriormente será feito um levantamento quantitativo-físico.

O auditor e gerente Fiscal Lucas Calvi explicou que o alvo da fiscalização foi apontado no monitoramento realizado pelo Cerco Inteligente da Sefaz. De fato, o sistema conta com equipamentos de alta tecnologia e que geram informações em tempo real.

Desse modo, uma das aplicações do sistema é o combate à evasão fiscal. Por meio do confronto com a base de dados dos documentos fiscais eletrônicos para a identificação de veículos de carga que estejam trafegando sem nota fiscal.

“O sistema foi idealizado para garantir a segurança dos capixabas e evitar a evasão de recursos e fraudes fiscais. Esse trabalho de fiscalização é importante para combater a concorrência desleal, que prejudica as empresas que trabalham de forma correta e traz prejuízos para o Estado”, acrescentou o auditor fiscal.