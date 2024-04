Carreta tomba e interdita parcialmente a BR-101 Sul, em Anchieta

Uma carreta tombou e interditou parcialmente a pista no km 269 da Rodovia da BR-101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (12).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa ficou ferida com lesões moderadas. Por conta do acidente, o trânsito no local segue fluindo no sistema pare/siga. A causa do acidente não foi informada.

Leia também: DER-ES libera totalmente o trânsito no Km 15 da Rodovia ES-297, em Apiacá

O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF para apoio. O motorista não ficou ferido e a às 9h11 a pista foi totalmente interditada para iniciar a operação para remoção do veículo. O trecho está sinalizado.