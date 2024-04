Cartão Reconstrução: cadastro de famílias tem início em Mimoso

Começou nesta quarta-feira (3), em Mimoso do Sul, o processo para cadastro do Cartão Reconstrução, destinado às vítimas das forte chuvas que atingiram o município no dia 23 de março.

Equipes da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) ficarão na cidade por, no mínimo 15 dias, ou enquanto for necessário para atender a todos os munícipes.

LEIA TAMBÉM: Prefeito de Brejetuba afirma ter sofrido tentativa de homicídio

O atendimento será realizado, todos os dias, em estrutura montada ao lado da praça principal da cidade de Mimoso do Sul.

“É importante ressaltar que não é preciso que todo mundo venha hoje pegar fila de duas ou três horas. É importante ressaltar a parceria com o Governo do Estado. Eles não vão embora sem atender as famílias que foram afetadas. Tanto aqui na sede, quanto nos distritos: Ponte de Itabapoana, Santo Antônio, Conceição e outras localidades”, afirma o prefeito Peter Costa (Republicanos).