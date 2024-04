Casagrande coordena ação que envolve 23 municípios em Mimoso

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), voltou a Mimoso do Sul, nesta quarta-feira (17), para coordenar mais uma ação com foco na reconstrução do município.

A ideia é intensificar a limpeza das ruas e reestabelecer, o mais rápido possível, a rotina dos moradores. O “super mutirão” acontece na cidade até esta quinta-feira (18). Secretarias, autarquias e forças de segurança do Estado integram as frentes de trabalho.

Cerca de 23 municípios participam da iniciativa, que conta com o apoio da Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes).

