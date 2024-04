Casal é preso por tráfico de drogas durante operação no ES

Um homem de 43 anos e uma mulher, de 29 anos, foram presos durante uma operação realizada no centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (26).

Segundo a Polícia Civil, as equipes localizaram os suspeitos dentro de um bar, localizado no centro da cidade de Sooretama. O homem e a mulher estavam com mandado de prisão preventiva em aberto pela prática do crime de tráfico de drogas.

Leia também: Polícia Militar Ambiental constata desmatamento ilegal em Muniz Freire

Portanto, os conduzidos foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.