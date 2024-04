Castelo realiza obra estratégica para períodos chuvosos

A Prefeitura Municipal de Castelo, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural (Semir), concluiu, no prazo de 30 dias, a obra de ampliação da galeria com construção de cabeceiras de contenção e guarda-corpos na comunidade de São João, interior do município.

A obra, que era um pedido da comunidade de mais de 40 anos, visa garantir mais segurança no local para o tráfego de veículos, principalmente de caminhões, e facilitar a vazão das águas das chuvas para a bacia hidrográfica, evitando alagamentos durante o período chuvoso.

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, destacou o compromisso da gestão municipal com o bem-estar das comunidades rurais.

“Esse é mais um pedido entregue às nossas comunidades rurais. Um serviço importante que, com certeza, trará mais qualidade de vida e segurança para os moradores da região”.