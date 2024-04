Chuva: Crea estuda riscos geológicos e como prevenir desastres no Sul do ES

Após as fortes chuvas que devastaram, pelo menos, 13 cidades no Sul do Espírito Santo, diversas instituições têm atuado para minimizar os impactos e prevenir novas tragédias. Entre elas, destaca-se o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que colocou em campo engenheiros para estudar os riscos geológicos e estruturais das cidades atingidas.

Em entrevista ao AQUINOTÍCIAS.COM, diretamente da edição 2024 da Exposul, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, explicou como as ações estão sendo realizadas.

LEIA TAMBÉM: Conceição do Castelo impulsiona agroturismo na Exposul

“Os municípios, em número de 13, como Apiacá, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Vargem Alta, Alegre e outros municípios sofreram muito com essa calamidade pública e nós como Crea também colocamos profissionais devidamente habilitados, geólogos, engenheiros civis, engenheiros de minas para levantar os riscos geológicos e os riscos estruturais, que toda essa comunidade do Sul está enfrentando”, explicou.

O presidente do Crea-ES ainda ressaltou que a instituição vai continuar colaborando com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros e com as secretarias das prefeituras para alcançar resultados positivos em termos de projetos, planejamento e de aplicação de recursos que venha amenizar todas essas questões.

Confira a entrevista completa: