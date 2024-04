Cinco dicas práticas de como cuidar da pele após os 50 anos

Com o passar do tempo, a pele passa por mudanças naturais que exigem cuidados específicos para mantê-la saudável e radiante.

Contudo, a dermatologista Ana Flávia Lemos recomenda cinco cuidados essenciais para uma pele deslumbrante após essa idade.

Hidratação intensa: invista em cremes hidratantes ricos em ácido hialurônico para restaurar a umidade e reduzir linhas finas.

Proteção solar: os raios UV são os maiores vilões do envelhecimento precoce. Use um protetor solar de amplo espectro diariamente para prevenir manchas e rugas.

Hábitos saudáveis: inclua alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, vegetais e peixes ricos em ômega-3 em suas refeições, evite o consumo de açúcar, pois ele degrada o colágeno, e bebida alcoólica e cigarro, que aceleram o processo de envelhecimento.

Rotina de cuidados noturnos: use produtos noturnos que promovam a renovação celular, como cremes com retinol. Todavia, isso ajuda a estimular o colágeno e a reduzir rugas, proporcionando uma pele mais firme.

E claro, não menos importante: um acompanhamento dermatológico regular em clínica dermatológica de confiança, desfrutando de nossas tecnologias e procedimentos inovadores.

“Lembre-se, a idade é apenas um número, a sua pele reflete o cuidado que você dedica a ela”, destaca a dermatologista Ana Flávia.

