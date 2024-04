Quem tem artrose pode fazer academia? Confira o que diz especialista

A artrose é uma condição degenerativa das articulações que afeta 80% da população mundial com mais de 65 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Já no Brasil, 15 milhões de pessoas sofrem com a doença, de acordo com números do Ministério da Saúde. Caracterizada pela deterioração da cartilagem que cobre as extremidades dos ossos nas articulações, a artrose pode causar dor, rigidez e dificuldade de movimento.

Por isso, é comum que muitos acreditem que atividades físicas intensas, como aquelas praticadas na academia, possam piorar os sintomas da artrose. No entanto, o ortopedista e especialista em quadril, David Gusmão, alerta que quando feitos corretamente, os exercícios podem ser na verdade aliados poderosos no combate à artrose.

Crença popular

David explica que contrariando a crença popular, exercícios de fortalecimento muscular, resistência e funcionalidade não são apenas permitidos, mas recomendados para quem convive com essa condição. “A prática regular de exercícios pode ajudar a reduzir a dor, melhorar a função articular e retardar a progressão da artrose”, afirma Gusmão.

O segredo está no planejamento e na adaptação dos treinos. “Aqueles que desejam iniciar uma rotina de exercícios na academia devem fazê-lo com a orientação de profissionais qualificados, como ortopedistas e fisioterapeutas. É fundamental individualizar o treino de acordo com o tipo e grau da artrose de cada pessoa”, destaca o especialista em quadril.

Dr. David Gusmão compartilha algumas dicas para quem tem artrose e deseja frequentar a academia:

Consultar um especialista antes de iniciar qualquer programa de exercícios, para garantir que seja seguro para sua condição específica

Se a artrose for mais grave, optar por exercícios de baixo impacto, como natação, ciclismo e caminhada, que colocam menos pressão sobre as articulações

Focar em exercícios de fortalecimento muscular para ajudar a proteger as articulações afetadas pela artrose

Realizar um aquecimento adequado antes do treino e alongamento após, para reduzir o risco de lesões

Não hesitar em comunicar qualquer desconforto ou dor durante os exercícios aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento

Para aqueles que sofrem com a artrose, a ideia de frequentar uma academia pode parecer assustadora. No entanto, com a orientação certa e uma abordagem personalizada, a academia pode se tornar uma aliada poderosa no gerenciamento da condição e na melhoria da qualidade de vida.