CNH Social: veja como se inscrever para obter habilitação de graça

A primeira fase do programa CNH Social 2024 registra, até esta quarta-feira (10), mais de 63 mil candidatos inscritos. Mas ainda há tempo para aqueles que tiverem interesse em obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita.

Sendo assim, os interessados devem fazer a inscrição, exclusivamente, pelo site www.detran.es.gov.br . Segundo o Detran|ES, estão sendo disponibilizadas 3.500 vagas. A saber, as inscrições terminam às 23h59 do próximo dia 20 de abril.



O programa CNH Social, do Governo do Estado, é uma iniciativa voltada para que as pessoas de baixa renda no Estado possam ter acesso ao mercado de trabalho a partir de formação para obter uma carteira de motorista. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e saber ler e escrever. Além disso, deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – atualizado até o dia 09 de fevereiro deste ano – e ter renda familiar de até dois salários mínimos. O candidato precisa estar atento a essas informações na hora de se inscrever no site do Detran|ES.



O foco desta edição está na capacitação profissional e no aumento da empregabilidade. As vagas são distribuídas da seguinte forma: 40% para a primeira habilitação (A ou B); 20% para a Adição de Categoria A ou B; e 40% para a Mudança de Categoria D ou E.

Chance para suplentes

Para aqueles que não forem selecionados nesta 1ª fase, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado. No dia 08 de julho, será feita uma chamada única de suplentes no site do Detran|ES. Após a desclassificação de candidatos que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

Inscrições na CNH Social

Acesse o link e acompanhe o passo a passo para realizar as inscrições.

Dúvidas

Para esclarecer dúvidas a respeito da CNH Social, entre em contato pelos telefones (27) 3145-6606 e 3145-6607. Ou ainda pelo aplicativo Telegram: @cnhsocialdetranes / (27) 99982-5821 ou ainda pelo e-mail: [email protected]