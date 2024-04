Confira o funcionamento do Detran|ES no feriado de Nossa Senhora da Penha

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa aos cidadãos que não haverá atendimento nas unidades do órgão em todo o Estado na próxima segunda-feira (08), inclusive na unidade do Faça Fácil Cariacica, em virtude do feriado estadual de Nossa Senhora da Penha, santa padroeira do Espírito Santo, conforme prevê o Decreto Nº 2.779-S/2023.

A agência do Detran|ES localizada no Faça Fácil Cariacica terá expediente normal neste sábado (06), das 8h às 13 horas.



Todas as unidades voltam a atender normalmente na terça-feira (09), mediante agendamento prévio. O cidadão que precisar de atendimento presencial deve fazer o agendamento no site www.detran.es.gov.br. Assim, após acessá-lo, deve clicar no botão “Agendamento”, localizado no canto superior esquerdo do site, e será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login e selecionar a unidade, o serviço, dia e horário desejados.

Para o atendimento no Faça Fácil, o agendamento deve ser feito direto no site www.facafacil.es.gov.br.

Agências afetadas pelas chuvas

Devido às fortes chuvas dos últimos dias na região sul capixaba, a Ciretran de Mimoso do Sul foi invadida pelas águas. Que aliás, chegaram até o segundo pavimento, e ficou totalmente destruída. Não há previsão de retorno do atendimento.

Contudo, os cidadãos que precisarem com urgência do atendimento presencial do Detran|ES podem agendar o atendimento em municípios próximos. O agendamento deve ser feito no site www.detran.es.gov.br.

Serviços on-line do Detran|ES

Os cidadãos que precisarem de algum procedimento do Detran|ES têm a opção de entrar no site e acessar um dos mais de 60 serviços digitais disponibilizados. Aliás, mesmo no período em que as unidades estiverem fechadas.

É possível realizar os seguintes procedimentos diretamente no site: emitir boletos dos débitos do veículo, como IPVA, Licenciamento Anual e multas, para colocar a documentação em dia; imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e); consultar a pontuação da CNH; atualizar o endereço do condutor e do veículo e dar entrada em serviços de Renovação da CNH, bem como outros serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

