Decreto de Logística Reversa do ES: seminário acontece dia 10 de abril

O Decreto de Logística Reversa do Espírito Santo (Nº 5655 –R) será apresentado ao setor industrial durante um seminário na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), no dia 10 de abril, às 14h.

Assinado pelo governo estadual no dia 22 de março, o decreto regulamenta as diretrizes para implementação, estruturação e operacionalização da responsabilidade pós-consumo de resíduos sólidos no Estado.

Inscreva-se no Seminário: https://findes.online/seminariologisticareversa

O encontro, realizado pelo Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Coemas) da Findes, mostrará possíveis soluções para as empresas se adaptarem e atenderem a obrigatoriedade da logística reversa no ES.

Na mesma ocasião, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, assinará um outro decreto voltado à logística reversa de embalagens no Estado.

A presidente da Findes, Cris Samorini, explica que anteriormente aos decretos, o ES não contava com uma regulamentação que previa a obrigatoriedade na logística reversa em geral e no setor de embalagens. “Por ser uma novidade, estamos trazendo neste evento especialistas para esclarecer o conteúdo dos decretos e apresentar ao empresariado como executar as obrigações previstas e as oportunidades que as determinações trazem”, destacou.

Leia o Decreto de Logística Reversa do Espírito Santo (Nº 5655 –R) na íntegra: https://ioes.dio.es.gov.br/ver/8942/9/5655%20%E2%80%93R

Programação:

14h – Abertura: Assinatura do Decreto de Logística Reversa de Embalagens do ES

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

Cris Samorini, presidente da Findes

Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente

Isabela de Deus Cordeiro, coordenadora do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos do Ministério Público do ES

15h – Palestra: A indústria no Protagonismo da Logística Reversa

Luiz Alberto Baptista, presidente do Simreciclo

15h30 – Mesa redonda: A Logística Reversa e a Responsabilidade Compartilhada na Gestão dos Resíduos Sólidos

Fabricio Soler, professor e advogado especializado em Direito dos Resíduos, Direito Ambiental e Infraestrutura

Eduardo Rocha Dias Santos, diretor do Departamento de Gestão de Resíduos do Ministério de Meio Ambiente

Paulo Henrique Rangel Teixeira, presidente executivo da Abiplast e membro da Secretaria Executiva da Agir

Fernanda Furtado Orletti, gerente de Integração e Desenvolvimento Sustentável da Seama

16h30 – Coffee Break

17h – Apresentação do Decreto de Logística Reversa do ES

Eizen Monteiro Wanderley, subsecretária de Estado de Fomento de Negócios Sustentáveis e Investimentos de Impacto da Seama

17h30 – Apresentação de cases de sucesso

Case 1: Empresa Biopetro – Rodrigo Rampinelli, gerente comercial da empresa

Case 2: Rede Norte de Catadores – Mirani dos Santos Pereira

Case 3: O plástico PET na fabricação do supressor sustentável – uma parceria entre catadores e a empresa – Viviane Fontes (Vale) e Lucio Heleno Barbosa dos Santos (Reunes)

18h30 – Apresentação: Apoio financeiro a projetos de reciclagem, logística reversa e economia circular

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)