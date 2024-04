Confira! Unidades escolares sustentáveis sendo construídas em Anchieta

Anchieta irá ganhar duas novas unidades escolares, uma creche e a sede da escola municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida. As duas unidades foram projetadas para produzir e utilizar energia solar, reaproveitar a água da chuva e realizar tratamento de esgoto com biodigestores.

As obras avançam para a construção da escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida. A previsão é que a unidade escolar seja entregue em agosto deste ano. A área total é de 2.652.98m2, incluindo dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada e auditório com capacidade para 143 pessoas. A empresa responsável pela obra será a SP Engenharia LTDA. Aliás, o valor total da obra das unidades escolares é de R$ 9.812.630,89.

Contudo, a escola, que hoje funciona no Centro Cultural Anchieta, ganhará sua tão sonhada sede própria. A nova unidade irá atender cerca de 840 alunos do 1º ao 9º ano.

“O sonho já está se concretizando. Essa importante demanda tem apoio do Estado. A escola necessita de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Aliás, a nova creche tem área total de 1.379m2 a E contará com tenderá com 10 salas com berçários, refeitório, pátio coberto, brinquedoteca, playground, cozinha e lavanderia para atender 150 crianças em regime de tempo integral.

Todavia, o investimento é de R$ 4.410.031,02. A empresa executora é a Benevides Construções, que tem previsão de entregar a obra no final deste ano ou início do próximo.