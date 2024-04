Cuidado infantil: atendimento remoto para doenças de outono no ES

O Pronto Atendimento Digital, acessível aos clientes da Unimed Sul Capixaba, oferece consultas virtuais que permitem atendimento imediato para casos de urgência com sintomas leves, tudo isso sem a necessidade de deslocamento para uma unidade física.

O outono, é uma estação marcada pela exposição a alérgenos e condições climáticas propícias à circulação de vírus que podem desencadear doenças respiratórias, esse serviço torna-se um importante aliado.

O médico alergista da Unimed Sul Capixaba, Mauricio Cade, destaca a importância de estar atento aos sinais de alerta indicativos das doenças respiratórias. “É crucial observar os sintomas nasais como obstrução nasal, coriza, espirros, prurido nasal e rouquidão, além de tosse frequente com ou sem chiado”, ressalta.

Já a pediatra neonatologista e intensivista pediátrica da Unimed Sul Capixaba, Maura Moulin Rodrigues, enfatiza que a maioria dos quadros respiratórios se resolvem em torno de 7 a 10 dias, sendo importante oferecer bastante líquido, fazer lavagem nasal frequente, repouso e observação dos sintomas. “Caso a febre persista por mais de 72 horas ou a criança apresentar sinais de piora como cansaço para respirar, dificuldade em aceitar alimentação, ficar muito hipoativa, diminuir a diurese (xixi) é importante fazer uma avaliação com o pediatra”, alerta.

No Pronto Atendimento Digital é realizada uma triagem inicial por enfermeiros, seguida pelo atendimento médico, no qual o profissional pode solicitar exames simples, emitir receitas, atestados, encaminhar para um especialista ou recomendar uma consulta presencial, caso necessário.

Este serviço não atende apenas adultos, mas também crianças, contando com clínicos gerais e pediatras. Para acioná-lo, basta contatar a assistente virtual Isa pelo WhatsApp (28) 2101-6255, acessar o site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou utilizar o Aplicativo Unimed Cliente. Lembrando que o Pronto Atendimento Digital está disponível exclusivamente para os clientes da Unimed Sul Capixaba.

