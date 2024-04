De Piúma para o mundo: grupo inicia testes em fábrica de açaí na Itália

Responsável pela Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon, o Grupo Lamoia está iniciando a fase de testes em sua nova fábrica de açaí, construída em Rovereto, região trentina da Itália.

Investimento da ordem de três milhões de euros, a nova unidade chega para reforçar a vocação dos produtos da Açaí Natuzon para o mercado internacional. A obra teve duração de onze meses e a previsão é que a produção comece em junho.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura do ES prepara concurso com salários de até R$ 21,9 mil

“É uma indústria 4.0, totalmente automatizada, com capacidade para produzir até 500 toneladas por mês. O projeto atenderá demandas da própria Itália e de países vizinhos, como a França, a Áustria, a Suíça e a Alemanha”, explica Wanderson Lamoia, CEO do grupo.

O mix produzido pela unidade italiana terá quatro produtos, a partir de matéria-prima orgânica de alta qualidade vinda do Brasil, com a menor concentração de açúcares do mercado.

“Nosso objetivo é oferecer um produto de qualidade e tipicamente brasileiro para além de nossas fronteiras. Além de atender toda a União Europeia, vamos investir no mercado asiático, com foco no Japão e países árabes”, reforça Wanderson.

Ele conta que a empresa investiu e conquistou certificações internacionais tanto para entrar no mercado americano quanto para atender as normas e exigências da União Europeia.

“Também participamos de várias feiras em lugares como a Philadélphia e a Califórnia, nos Estados Unidos, e no Chile, e já temos parcerias firmadas e encaminhadas para levar nosso acaí para os dois países”, afirma.