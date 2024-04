Deputados repudiam prefeito de Dores do Rio Preto após confusão

Após o prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho” (Cidadania), ter se envolvido em uma confusão com o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), em uma solenidade do Governo do Estado, na última sexta-feira (26), no município de Guaçuí, os deputados estaduais usaram a tribuna do Legislativo Estadual, nesta segunda-feira (29), para repudiar as falas do prefeito.

No mesmo dia da confusão, ‘Ninho’ se manifestou por meio de suas redes sociais, e acabou proferindo palavras de ofensas contra os deputados.

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) requereu, em plenário da Casa, que fosse confeccionada uma nota de repúdio contra Ninho. “Que seja feita uma nota de repúdio contra o prefeito de Dores do Rio Preto, pela agressão ao deputado Vandinho e aos xingamentos aos outros deputados. Porque a informação que tive é que ele xingou três deputados de vagabundos. Já recebi informações, inclusive, que esse prefeito responde a uma série de processos”, disse o deputado.

O deputado Vandinho Leite (PSDB), que teria sido ofendido no vídeo publicado por Ninho e no evento do Governo do Estado, em Guaçuí, mencionou que o prefeito foi covarde pelo trato com a deputada Janete. “O formato que ele falou da deputada Janete de Sá (PSB), foi o mais agressivo, ele é um covarde quando se trata de mulheres”, disse.

“Lá neste município, não apenas eu, mas muitos deputados, têm dificuldades de entrar porque não querem ter alianças com prefeito mal-educado, que desrespeita as mulheres, ameaça servidores públicos, um prefeito barraqueiro e não possui bom trato com as pessoas. Esse prefeito deveria lavar a boca para falar o meu nome. Eu tenho um trabalho em quase todo o Caparaó. Eu não vou lá, pois é difícil trabalhar com um prefeito que não respeita um parlamentar”, salientou a deputada Janete de Sá (PSB).

Já a deputada Camila Valadão (PSOL), também se solidarizou com os deputados ofendidos e recordou que, o prefeito teria agredido, recentemente, uma assistente social ao chutar uma cadeira, atingindo a servidora pública.

O que disse o prefeito?

O prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho” (Cidadania), disse ao AQUINOTICIAS.COM que mencionou três deputados que não teriam levado recursos para o município: Janete de Sá (PSB), Vandinho Leite (PSDB) e Thyago Hoffmann (PSB), e eles teriam se sentido ofendidos.

“Mesmo não tendo levado recurso para o município, eles tiraram fotos e gravaram vídeos com um candidato da oposição”, disse o prefeito.

Ninho ressaltou que nesta terça-feira (30), vai gravar um novo vídeo pedindo desculpas ao deputado estadual Thyago Hoffmann (PSB), pois reconheceu que errou ao chamá-lo de “deputadozinho”, e também pedirá desculpas aos parlamentares da Casa que se sentiram ofendidos.

Sobre o desentendimento ocorrido em Guaçuí, na última sexta-feira (26), Ninho disse que foi primeiramente ofendido pelo deputado Vandinho Leite (PSDB). A confusão, segundo o prefeito, teria começado quando o deputado teria dito que, “quem bate tem que aguentar apanhar”, fazendo referência às críticas que teriam sido proferidas ao deputado na live.

O que diz Vandinho Leite?

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM tentou contato com o deputado Vandinho Leite (PSDB), mas ele não atendeu ou retornou as ligações. Assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.