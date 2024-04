“Nós temos harmonia e independência enquanto poderes”, diz Marcelo

Em visita ao município de Guaçuí, no Caparaó, na última semana, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos), conversou com o AQUINOTICIAS.COM sobre a importância da independência dos poderes e outros assuntos.

“Nós temos autonomia e independência enquanto poderes, mas na mesma régua da autonomia e independência, nós somos harmônicos. E, essa harmonia aqui no Espírito Santo entre os poderes constituídos, as instituições, as lideranças políticas, eclesiásticas e população, nos faz fazer esse bocado de entregas, não só aqui nesta cidade, em todo o Caparaó e, porque não dizer em todo o Espírito Santo”, frisou Marcelo Santos.

Na oportunidade, o presidente da Assembleia ressaltou a entrega de um caminhão baú para ser utilizado na coleta seletiva no município de Guaçuí.

“Caminhões como esse que estamos entregando aqui para a coleta seletiva é muito importante, inclusive a partir deste caminhão nós estamos interagindo como o Ministério Público para fazer uma ação muito maior e mais ampliada para que os catadores tenham equipamentos como esse que entregamos aqui”, disse.

Assembleia presente em todo Estado

Marcelo explicou que todos os investimentos que ocorrem no Estado passam pelo crivo da Assembleia, a qual ele lidera.

“É um bocado de obras, e eu posso afirmar para vocês que não tem um prego colocado neste Estado que não passou pela autorização da Assembleia que eu lidero e o governo do Estado pela liderança do governador Renato Casagrande”, continuou o presidente da Ales.

O deputado também expôs sua satisfação em poder participar da governança do Estado em um momento de crescimento.

“Estou muito feliz de estar aqui hoje, e muito feliz de participar deste momento diferente do Espírito Santo que só cresce e avança mais”, finalizou Marcelo.

Assista o vídeo!

Crédito: Diorgenes Ribeiro/ Portal AQUINOTICIAS.COM