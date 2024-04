Designer gráfico é preso por violência sexual infanto-juvenil no ES

Um designer gráfico, de 25 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (5), suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de violência infanto-juvenil, no bairro Bandeirantes, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Federal, o investigado estava em casa quando os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão contra ele.

A PF informou que, na residência e no local de trabalho do suspeito, foram apreendidos três celulares, três HDs, um SSD com suspeita de conterem mídias de violência sexual. Ele será ouvido em termo de declarações e encaminhado ao sistema prisional.

Leia também: MP denuncia namorado de enfermeira assassinada em Alfredo Chaves

Segundo a PF, as investigações prosseguem sendo conduzidas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, em São Torquato, para comprovar a participação deste e outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.